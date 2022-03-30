Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yüzde 1 olan "kârdan KDV" oranının yüzde 18’e çıkarılmasının, ikinci el otomobil fiyatlarında bir miktar artışa sebep olabileceği belirtiliyor. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu; ikinci el otomobil fiyatlarında ilk etapta yüzde 2 civarı bir artış yaşanabileceğini belirterek “Son dönemde sektörde kurumsallaşmaya yönelik önemli adımlar atılıyor. Alınan bu karar ile sektör olumsuz etkilenecektir. Fiyatlarda çok büyük değişimler olmasını beklemiyoruz” dedi. Bu gelişmenin vatandaşları sıfır araca yönlendirmesinin çok muhtemel olmadığını da söyleyen Mutlu "Çok büyük fiyat artışları olmayacağından, ikinci el düşünenler sıfıra yönelmeyecektir. Yalnız sıfır araç almak isteyenlerin bayilere kendi araçlarını vermesinden dolayı, takas tarafında bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. İkinci el pazarı hareketli. Sıfır araca ulaşım hâlâ zor. Bu nedenle 'ikinci el'de satışlar çok etkilenmez" açıklamasında bulundu.

SEKTÖRE OLUMSUZ YANSIR

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise yaşanan gelişmenin fiyatlarda çok büyük değişikliğe neden olmayacağını ancak psikolojik olarak sektöre olumsuz yansıyacağını belirtti. Alınan kararın detaylarının henüz netleşmediğini söyleyen Yalçın "Şirketler satıştan elde ettikleri kârda yüzde 1 vergi öderken, şimdi bu oran yüzde 18’e çıktı. Kurumsal şirketlerin alım-satımlarında bazı fiyat değişiklikleri görülecektir. Bu da bireysel satışları artıracaktır. Biraz bekleyip görmek lazım" diye konuştu. KDV artışı ile ikinci el otomobil alım satımında kayıt dışılığın artacağını söyleyen Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş da "Artık bireysel satışların artacağı bir döneme giriyoruz. Bu işi kurumsal olarak yapan şirketler için olumsuz bir tablo. Noterlerde para transferlerinin elden yapılacağı tahmin ediliyor. Bu artışın kademeli olarak yapılması, sektör için daha sağlıklı olurdu” ifadelerini kullandı.

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