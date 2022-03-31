Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aradan sonra 26. kez kapılarını açıyor. Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA organizasyonu ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) destekleriyle düzenlenecek HOMETEX, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ocakta Almanya’da yapılması planlanan Heimtextil Fuarı’nın salgın nedeniyle ertelenmesiyle HOMETEX’in daha da önem kazandığını, dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan HOMETEX’e yurt içinden ve yurt dışından büyük talep olduğunu söyledi.

Bayram “Organizasyonun yapılacağı tarihlerde fuar çevresindeki otellerde doluluk oranları yüzde 100’leri buldu. Fuara Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Orta Asya’dan Türki Cumhuriyetleri’ne, Kuzey Afrika’dan ABD’ye kadar yüzlerce ülkeden binlerce markanın alım heyeti ile 150-200 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Kurulacak yeni bağlantılarla HOMETEX’in, Türk ev tekstili ihracatına yüzde 25-30 katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

HEDEF 5-10 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de “İnanıyorum ki bu fuar, TETSİAD’ın daha evvel yaptığı EVTEKS’i de geride bırakarak, Avrupa’nın en büyük ev tekstil fuarı olacak. Bu fuar gibi güçlü etkinliklerimiz sayesinde 2022 için ev tekstili ihracatımıza konulan 3,5-4 milyar dolarlık hedefi çok rahatlıkla 5 ile 10 milyar dolar arasına oturtabiliriz” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Türkiye’nin kaynak problemi yok, kaynağı doğru kullanamama sorunu var. HOMETEX de ise tüm sektörel kuruluşları aynı vizyonda ve amaçta birleştiren müthiş bir kaynak kullanımı söz konusu” ifadelerini kullandı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türk ev tekstili sektörünün 190’ı aşkın ülkeye yıllık 3,2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştığını ve kg başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak millî gelire en fazla katma değer sağlayan güçlü bir sektör olduğunu söyledi.

SEKTÖRDEN GÜÇ BİRLİĞİ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe HOMETEX'te oda ve birliklerin bir araya gelmiş olmasının sektör açısından çok önemli olduğunu vurguladı. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de sektörlerin güçlenmesi için güçlü fuarlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ise sektördeki genç nüfusun kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Tekstilde kontağı çevirdi 30 bin kişi üretime geçti İki yıl aradan sonra ilk kez Antalya’da yapılan fiziki fuara, uçuş yasağına rağmen 450’si Rus olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık dört bin tekstilci katıldı. Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, üretim kontağını çevirdiklerini ve tekstil sektöründe yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.