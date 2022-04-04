Türkiye Gazetesi

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar tarafından dolar kuru araştırılmaya başlandı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 14,70-14,71 civarında değerlenirken euro/TL 16,22'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar yorumları ve analizleriyle bilinen bilinen “Oktay Teknik Analiz” Youtube kanalı dolar kuru için yeni bir rakam paylaştı. Aynı zamanda dolar kuru için rakam paylaşarak alım fırsatını açıkladı. Peki dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar kuru düşer mi?

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 14,70-14,71 civarında değerlenirken euro/TL 16,22'nin üzerinde işlem görüyor.

DOLAR İÇİN ALIM FIRSATI

Öte yandan analistleri ve dolar tahminleri ile bilinen Oktay Teknik Analiz, savaş riskinin ortadan kalkmasıyla dolar kuru için 14 TL’nin altının görülebileceğini söyledi. Uzaman analist, dolar kuru için alım rakamını 13 TL olarak belirtirken 16 TL seviyesini satım olarak verdi. Teknik analist Oktay, “13’e yaklaşan fiyatlarda alım 16’ya yaklaşan fiyatlarda satım olur. 16’ya yaklaşır mıyız? Bu asıl sorulması gereken soru. Enflasyon yüksek çıkacaktır. Belli bir aşamadan sonra yine o noktalara gelebilir" dedi.

Enflasyon rakamları açıklandı altında hareketlilik başladı! Çeyrek ve gram altın kaç TL? 4 Nisan altın fiyatları Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 4 Nisan Pazartesi günü ons altındaki gerileme gram ve çeyrek altını da etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatları yeni hafta ile birlikte düşüşe geçti. Çeyrek altın 1500 TL seviyelerinde işlem görürken, gram altın 911 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki altın fiyatları düştü mü? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Enflasyon rakamları açıklandı altında hareketlilik başladı! Çeyrek ve gram altın kaç TL? 4 Nisan altın fiyatları Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 4 Nisan Pazartesi günü ons altındaki gerileme gram ve çeyrek altını da etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatları yeni hafta ile birlikte düşüşe geçti. Çeyrek altın 1500 TL seviyelerinde işlem görürken, gram altın 911 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki altın fiyatları düştü mü? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

2022 Mart enflasyon rakamı için gözler TÜİK'te! Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Her ayın başında bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan Mart ayı verilerinde. Son dakika gelişmelerini takip eden vatandaşlar “Mart enflasyon rakamları belli oldu mu? Aylık enflasyon oranları açıklandı mı?” sorularına cevap ararken TÜİK’ten gelecek açıklama bekleniyor. Şubat’ta yüzde 54.44 bulmuş, kira artış zamanı gelenler için zam oranı yüzde 25.98 olmuştu. İşte 2022 Mart ayı enflasyon oranlarında son durum. TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyon oranı 5,46 seviyesinde olurken; yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 seviyesinde oldu.