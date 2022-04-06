Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME SIRALAMASI
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
Ücretsiz seyahatte gelir desteği ödemeleri artırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan gelir desteği ödemesi artırıldı.
Bakanı Kirişçi duyurdu: 890 milyonluk tarım desteği ödemeleri başladı - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."