Türkiye Gazetesi

ABD enflasyon verileri Fed’in para politikası için önem arz ediyor. Ekonomistlerin ve vatandaşların takip ettiği Mart 2022 enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan verilere göre enflasyon aylık 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak 1982 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Mart 2022 enflasyon oranında Ukrayna-Rusya savaşının etkisi göze çarptı. Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranı için Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini ifade etmişti.

ABD ENFLASYONU SONRASINDA PİYASALARDA SON DURUM

Ülkede Mart ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 1982 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi.

ABD enflasyon verileri açıklandı! Son 40 yılın zirvesinde ABD'de enflasyon yeni bir rekora imza attı. Şubat ayındaki artışla ülkede yıllık enflasyon yüzde 7,9'a yükseldi.