Türkiye Gazetesi

Baharın gelmesiyle beraber de çiçek ve tohum pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Bursa Cumhuriyet Caddesi esnafından Ferhat Kökler “Vatandaşlar kendi sebze-meyvesini yetiştirmek istiyor. Tohumun paketi de fidenin tanesi de 5 TL. Satışlar geçen yıla göre yüzde 300 artmış durumda” dedi. Samsun’da zirai ilaç ve ürün satıcısı Mahmut Altuniçi de “Müşteriler genelde domates, salatalık ve biber fidelerine ilgi gösteriyor. Maydanoz, tere, dereotu ve marul tohumları da oldukça rağbet görüyor. Fidenin tanesini 2,5 liraya satıyoruz. Tohumların fiyatı da yeşillik gruplarında 10 lira. Domates, biber çeşitlerinde ise 15 liradan satılıyor” şeklinde konuştu.

Bahar geldi, fiyatlar düştü... Sebze-meyve ucuzluyor Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da havaların ısınmasıyla birlikte ürün artışı yaşanırken, fiyatlar geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Hale giren ürün üç katı arttı, yeni mahsulle birlikte fiyatların 20 gün içinde normal seviyesine ineceği belirtildi.