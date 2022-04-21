Türkiye Gazetesi

Azami 350 litre olacak! Yunanistan plakalı ticari taşıtlara akaryakıt sınırlaması Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

AZAMİ 350 LİTRE OLARAK UYGULANACAK

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen Karara göre, standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için, azami 350 litre olarak uygulanacak.

Öte yandan, Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

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