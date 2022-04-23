Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya-Ukrayna savaşında ikinci ay geride kalıyor. Çatışma hâli, öngörülemez şekilde devam ediyor. Bu süreçte savaş bölgesindeki geniş tarım arazilerinin yaklaşık yarısı ekilemedi. Dünyanın da gıdasının önemli bir kısmının üretildiği bu bölgedeki çatışmalar, arz tehdidini tırmandırdı. Bu sebeple tedarikte sıkıntılar yaşanıyor ve buğday başta olmak üzere birçok temel gıda fiyatları yükseliyor. Bütün bu gelişmelerle gıda krizinin eşiğine gelen dünya, şimdi yeni alternatif arayışında... Dünya çapında yıllık buğday satışının yaklaşık üçte birini, savaşan iki ülke gerçekleştiriyor. Ayrıca küresel çapta ayçiçeği yağının yüzde 55’ini, mısır ve arpanın yüzde 15’inden fazlasını yine bu ülkeler üretiyor. Batı ile Rusya arasında soğuk savaşların yıllarca devam edeceği yeni bir düzen kurulurken, dünyanın gıdasını üretecek ülke olarak Hindistan öne çıkıyor. Kendi nüfusuna yetecek kadar gıdası bulunan ve çok daha fazlasını da arz etme kapasitesine sahip olan Hindistan; küresel kotaların kaldırılması hâlinde buğday ve pirinç başta olmak üzere birçok ürünü dünyanın her bölgesine gönderebileceğini duyurdu.

85 MİLYON TONLUK STOK

Hindistan’ın BM’deki sekreteri Sneha Dubey, Güvenlik Konseyinin Çatışma ve Açlık konulu toplantısında “Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan gıda güvenliği sorunlarına hızlı bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Artan kıtlık riski, ancak bizi şu anda bağlayan kısıtlamaların ötesine geçilerek ele alınabilir” dedi. ABD Başkanı Biden ile sanal toplantı yapan Hindistan Başbakanı Modi de kısıtlamaları gündeme getirdi ve Hindistan’ın halkı için yeterli yiyeceğe sahip olduğunu belirterek “Dünya Ticaret Örgütünün bize izin vermesi hâlinde yarından itibaren dünyaya gıda sağlamaya hazırız” diye konuştu. Hindistan, iki temel gıda maddesi olan buğday ve pirinçte dünyanın ikinci büyük üreticisi konumunda. Ülke bugün 51,3 milyon ton buğday ve 34 milyon ton pirinç olmak üzere, sadece bu iki üründe 85 milyon tonun üzerinde bir stoka sahip... Resmî projeksiyonlar, ülkede bu sezon 110 milyon tonun üzerinde buğday hasadı olacağını gösteriyor. Hindistan’ın dünyaya gıda arzının, yükselen emtia fiyatlarını da sakinleştireceği öngörülüyor. Hindistan bugün 70 ülkeye buğday ve 150 ülkeye pirinç ihraç ediyor. Küresel gıda krizine rağmen Hintli tüccarlar, nisan-temmuz dönemi için yaklaşık 3 milyon tonluk ihracat için sözleşme imzaladı.

Dünyada gıda krizi alarmı yapılıyor, çiftçi tarlaya küsüyor SGK verilerine göre Türkiye’deki çiftçi sayısı 2008'de 1,1 milyon iken bugün 500 binin altına geriledi. Yaşanan bu duruma; artan maliyetler, çiftçinin elde ettiği kârdaki düşüş, genç neslin toprağa isteksiz oluşu ve verilen teşviklerin amacına ulaşmaması en büyük sebep olarak gösteriliyor.

Küresel gıda fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Ayçiçek yağı zirvede… Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Mart ayı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Gıda fiyatlarındaki bu yükselişin en büyük sebebi ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Özellikle tahıl ürünlerinin bitkisel yağlardan kaynaklı fiyat artışı ise dikkat çekti. Peki Ayçiçek yağlarındaki yükseliş neden? Savaşla birlikte Ayçiçek tohumunun üretimi azalması ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ile Ayçiçek yağının fiyatı aylık yüzde 23,2 artış kaydetti.