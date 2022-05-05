Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Vatandaşlar ise “Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Fed faiz kararını açıkladı mı?” sorularını araştırmaya başladı. Sabah saatleri itibariyle ons altın 1901 dolardan işlem görürken, gram altın 902 liradan işlem görmekte. Peki altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram, çeyrek, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 50 baz puan artırarak, faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine çekti. Fed’in bu kararından sonra piyasalarda hareketlilik başladı. Düşüş trendinde olan altın fiyatları, Fed’in faiz kararının ardından yükselişe geçti. Öte yandan Fed'in bilançosunun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacağı açıklandı.

5 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Piyasalardaki hareketlilik ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar sabah itibariyle güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 901,68 TL

Gram altın satış: 901,87 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.886,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.979,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.948,00 TL

Yarım altın satış: 3.000,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.475,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.500,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.892,00 TL

Tam altın satış: 5.976,00 TL

FED kararını açıkladı, piyasalar rahatladı! İşte altın ve dolarda yaşanan ilk tepkiler ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed Başanı, 75 baz puanlık artış düşünmediklerini söyledi. Piyasada baskı hafifledi; dolar düştü, altın yükseldi.

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