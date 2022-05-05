Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselişe geçmişti. Atılan müzakere adımları petrol fiyatlarını düşürse de Fed’in faiz kararı ve AB’nin Rus petrolüne yaptırım kararı petrol fiyatlarını ateşledi. Güne yüzde 1 artışla başlayan Brent petrol 111 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD tipi ham petrolün varili ise güne 108 dolar seviyesinde başladı. Brent petroldeki fiyat dalgalanması ise akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam beklentisi oluşturdu. Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre, motorin grubuna 32 kuruş zam, otogaza ise 98 kuruş indirim geleceği belirtildi. Çıkan haberler üzerine açıklama yapan sektör temsilcileri, motorin zammının iptal edildiğini duyurdu. LPG’ye ise indirim bekleniyor.

MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLDİ

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre 6 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak 32 kuruşluk motorin zammı iptal edildi.

LPG’YE İNDİRİM GELİYOR

Motorine gelecek olan zam itap edilirken LPG’de 98 kuruşluk indirim beklentisi sürüyor. Yapılacak olan indirimin 6 Mayıs Cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Gelen indirimle birlikte otogazda oluşacak güncel fiyatlar şöyle;

6 MAYIS OTOGAZ (LPG) FİYATLARI

İstanbul Anadolu: 10,68 TL

İstanbul Avrupa: 10,79 TL

Ankara: 10,88 TL

İzmir: 10,68 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrollerinin internet sitesinden alınan verilere göre; 5 Mayıs güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şöyle;

5 MAYIS BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu ve Avrupa: 20,33 TL

Ankara: 20,43 TL

İzmir: 20,45 TL

5 MAYIS MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa: 22,00 TL

İstanbul Anadolu: 22.02 TL

Ankara: 22,10 TL

İzmir: 22,09 TL

5 MAYIS OTOGAZ (LPG) FİYATLARI

İstanbul Anadolu: 11,66 TL

İstanbul Avrupa: 11,77 TL

Ankara: 11,83 TL

İzmir: 11,66 TL

Akaryakıta bir zam bir indirim! 5 Mayıs Perşembe günü benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Gelen yeni yaptırım haberleriyle birlikte yukarı yönlü eğilim gösteren Brent petrol, yüzde 1'lik artışla 111 doları aştı. Petroldeki bu yükseliş akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Cuma günüden itibaren motorine 32 kuruşluk zam, otogaza ise 98 kuruş indirim bekleniyor. Peki 5 Nisan Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? 1 litre benzin kaç TL? Motorinin litresi ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum…

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Benzine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! 29 Nisan akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok