Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları vatandaşların gündeminde. AB tarafından Rus petrolüne uygulanan yaptırım kararları ile Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti. Önceki günü 110 dolardan kapatan Brent petrolün varili 111 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD tipi ham petrolün varili ise 108 dolar seviyesinde hareket ediyor. Öte yandan LPG’ye beklenen indirim geldi. Gece yarısından itibaren otogaza 1 lira indirim geldi. Gelen indirimlerle birlikte “LPG’ye indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin kaç TL? Motorin ne kadar?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte 6 Mayıs Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları…

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün sektör kaynakları LPG’ye 98 kuruşluk indirim yapılacağını belirtmişti. Beklenen indirim ise pompaya yansıdı. Gelen indirimle birlikte LPG fiyatları 11 liranın altına düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrollerinin internet sitesinde yer alan verilere göre 6 Mayıs güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle;

6 MAYIS OTOGAZ (LPG) FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Anadolu: 10,68 TL

İstanbul Avrupa: 10,79 TL

Ankara: 10,85 TL

İzmir: 10,68 TL

6 MAYIS BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul Anadolu ve Avrupa: 20,33 TL

Ankara: 20,43 TL

İzmir: 20,45 TL

6 MAYIS MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 22,00 TL

İstanbul Anadolu: 22.02 TL

Ankara: 22,10 TL

İzmir: 22,09 TL

Akaryakıta bir zam bir indirim! 5 Mayıs Perşembe günü benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Gelen yeni yaptırım haberleriyle birlikte yukarı yönlü eğilim gösteren Brent petrol, yüzde 1'lik artışla 111 doları aştı. Petroldeki bu yükseliş akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Cuma günüden itibaren motorine 32 kuruşluk zam, otogaza ise 98 kuruş indirim bekleniyor. Peki 5 Nisan Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? 1 litre benzin kaç TL? Motorinin litresi ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum…

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