Türkiye Gazetesi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılının ilk çeyreğinde yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini paylaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36'sı benzin, yüzde 25,1'i hibrit, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10’u tamamen elektrik (BEV), yüzde 8,9'u fişli hibrit (PHEV), yüzde 3'ü diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğalgazlı olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli otomobil satışları yüzde 53,4 artarak 224 bin 145, hibrit satışları yüzde 5,3 yükselerek 563 bin 30, diğer alternatif yakıtlı araç satışları ise yüzde 48,6 artışla 67 bin 717 adete ulaştı.

Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 10'a yükseldi.

DOĞALGAZLI OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLEDİ

Doğalgazlı otomobil satışları yüzde 56 gerileyerek 6 bin 289, benzinli otomobil satışları yüzde 22,6 azalarak 808 bin 39, dizel satışları yüzde 33,2 düşerek 378 bin 9 ve fişli hibrit satışları yüzde 5,3 azalışla 199 bin 107'ye indi.

Böylece söz konusu dönemde, elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 44'e ulaştı.

Otomobil satışları düştü Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azaldı.

Dolar düştü ikinci el otomobil satışları durdu: Fiyatlar yüzde 20 düşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki düşüş sonrası ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 oranında yansıyacağını belirtti. Aynı zamanda dövizdeki düşüşle beraber sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 indirim uygulandı.

2. el otomobil satışında emsâl karar: Kaparo alıp sırra kadem basanlar şimdi yandı Yargıtay’dan ikinci el otomobil satışlarında yapılan kaparo hilesine dair emsâl bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaparoyı da aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediğine karar vererek hapis cezasını onadı.