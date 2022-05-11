Türkiye Gazetesi

ABD Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Nisan ayında enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Böylece ABD’de enflasyon 40 yıllık zirveden gerilemiş oldu. Bu verilerin ardından piyasalarda hareketli dakikalar başladı. Altın fiyatları yükselirken en büyük atağı gram ve çeyrek altın yaptı. Peki ABD enflasyon verileri açıklandı mı? Altın fiyatları ne oldu? İşte piyasalarda son durum.

ABD’DE NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Dünya genelinde artan enflasyona karşı merkez bankaları sıkılaştırılmış para politikalarını uygulamaya başladı. Piyasaların gözü ise ABD’nin enflasyon oranlarına çevrilmişti. Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin'deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD'de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi. Ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından bu sabah ons altın 11 Şubat’tan bu yana ilk kez 1832,10 dolar/ons seviyesini gördü. Açıklanan ABD enflasyon oranları ile toparlanma sürecine giren ons altın 1854 dolara kadar yükseldi.

Gram altın ise bu sabah 900-915 TL bandında seyrediyordu. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gram altın 912 liraya kadar tırmandı. Çeyrek altın ise 1502 liradan işlem görmekte.

DOLAR 5 AYIN ZİRVESİNDE

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL kuru veri öncesinde 15,40 seviyesine çıktı. Kur şu sıralar 15,34 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 16,17 liradan alıcı ile buluşuyor.

Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son dakika: Dünya genelinde artan enflasyon baskısıyla beraber bugün açıklanan ABD enflasyon verisi piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Piyasa beklentisi nisan ayında enflasyon yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. ABD Nisan ayı enflasyon verisi açıkladı! İşte kritik ABD enflasyon oranı...

ABD enflasyon verisi öncesi altın fiyatlarında yükseliş! Piyasalarda hareketlilik başladı Fed’in faiz kararı ve sıkı para politika adımları ile baskı altına giren altın fiyatları, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ile yükselişe geçti. Kritik veri öncesi dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, açıklamaya saatler kala yükselişe geçti. ABD enflasyon verisi ise Fed’in gelecek olan para politikaları için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın ne kadar?’ sorularını sormaya başladı. İşte piyasalardaki sıcak gelişmeler.

Piyasalarda gözü kulağı ABD’de! Enflasyon rakamları dolar, altın ve petrol fiyatlarına yön verecek Dolar ve altın yeni güne hareketli başladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru 11 Mayıs Çarşamba gününde de yükselişini sürdürdü. 20 Aralık’tan bu yana ilk defa 15 TL seviyesini gören dolar, altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Ons altında düşüş söz konusu olurken gram ve çeyrek altında yükselişler devam ediyor. Piyasalar ise bugün ABD’den gelecek olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Uzmanlar ise ABD tüketici enflasyonun yüzde 8,1 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Peki bugün dolar ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri…