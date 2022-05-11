Türkiye Gazetesi

Gürcistan'da son zamanlarda ilaç krizi yaşanıyor. Ülkede ilaç fiyatları giderek yükseliyor. Gürcüler, buna çare aramak için Türkiye'nin kapısını çaldı. Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, son iki aydır Türkiye'den ilaç almaya başladıklarını açıkladı.

"TÜRKİYE'DEN YÜKSEK KALİTELİ İLAÇLAR ALIYORUZ"

Parlamentoda milletvekillilerinin sağlıkla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Azaraşvili "Ülkedeki yüksek ilaç fiyatlarının dengelenmesi için Türk ilaç pazarına açıldık. Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçları almaya başladık" dedi.

"10 MİLYON DOLAR KAR ETTİK"

Bu ithalatın ilaç fiyatlarının düşürülmesinde önemli fayda sağladığını vurgulayan Azaraşvili "Bugün Türkiye'den ithal edilen 400'den fazla ilaç türü, Gürcistan'ın eczane zincirlerinde bulunmakta. Bu yılın mart, nisan aylarında 100 binden fazla vatandaşımız halihazırda Türkiye'den ithal edilen ilaçları satın aldı ve eski fiyatlara göre 50 milyon lari (yaklaşık 16,7 milyon dolar) yerine yaklaşık 15 milyon lari (yaklaşık 5 milyon dolar) ödedi" ifadelerini kullandı.