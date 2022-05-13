Türkiye Gazetesi

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 191 bin 401 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YARIDAN FAZLASI SATILDI

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi nisanda 325 bin 312 ile mart ayına göre yüzde 3 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 59'u satıldı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 800 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 4 artış gözlendi.

DİZEL OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, nisanda en yüksek payı 115 bin 533 satış ve yüzde 60,4 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 69 bin 927 satış ve yüzde 36,5 payla benzinli, 3 bin 656 satış ve yüzde 1,9 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 1.702 satışla yüzde 0,9 ve elektrikli otomobillerin payı 583 satışla yüzde 0,3 olarak belirlendi.

EN ÇOK C SEGMENT SATILIYOR

Geçen ay 64 bin 70 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 900 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37,5 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 33,7 payla 5 ila 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı.

SATIŞLARDA KİLOMETRE TERCİHLERİ

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 64 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 16 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yine yüzde10 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA OLDU

Geçen ay iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 28 pay ve 53 bin 444 satışla İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u, yüzde 8 pay ve 15 bin 193 satışla Ankara, 10 bin 555 satış ve yüzde 6 payla İzmir izledi.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Uygun fiyatlı yenilenmiş ikinci el telefonlar satışa çıktı Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, uygun fiyatlı ve temiz cep telefonu arayan vatandaşlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Mağazalarda yenilenmiş ikinci el akıllı telefon satışları başladı.

Bayram, ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi Bayramın gelmesiyle birlikte ikinci el araçlara talep çoğaldı. Tatil hazırlığı yapan kişiler araçlara yöneldi. Oto galericiler bayram ile birlikte satışların daha çok artacağını düşünüyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Mutlaka bir ekspertize götürün Ramazan bayramı tatili yaklaşırken ekspertizler yoğun mesai harcıyor. Araç satın alan sürücüler kontrol maksadıyla ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor. Ekspertiz fiyatları ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor.