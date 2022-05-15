Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi ile birlilkte dünyada yaşanan enerji krizinde yeni bir sayfa daha açıldı. Petrol fiyatları tüketimi etkiledi, şubat ayından bu yana motorin tüketimi yüzde 30 civarında azaldı. Benzin tüketimi ise motorinin aksine aynı dönemde yüzde 5 kadar arttı.

Tedarikte yaşanabilecek aksaklıklara yönelik tedirginlikler fiyat artışlarında başrol oynarken, Türkiye’de de bu fiyat değişiklikleri araç kullanıcılarının akaryakıt tüketimine net bir şekilde yansıdı. Brent petrol fiyatlarının 2 Mart’ta 100 dolar eşiğini aşması, daha sonraki süreçte ise 135 dolara kadar yükselmesiyle oluşan bu fark, pompa satışlarını etkiledi.

DEPOLARINI DOLDURMAYI TERCİH ETTİLER

Yeni Şafak'ın haberine göre, fiyat artışlarından en az ölçüde etkilenmeyi amaçlayan vatandaşlar, savaşta yaşanan gelişmeleri öngörerek depolarını önceden doldurmayı tercih etti. 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına kadar günlük ortalama 65-70 milyon litre motorinin satıldığı Türkiye’de, savaşın başladığı tarihten bir gün sonrası olan 25 Şubat’ta 165 milyon litre motorin satışı gerçekleştirildi.

Aynı artış benzin tüketiminde de yaşandı. Günlük ortalama 10 milyon litre benzin satışının gerçekleştiği ülkemizde 25 Şubat’ta bir gün içerisinde 33,5 milyon litre benzin satıldı.

LİTRESİ 25 LİRADAN DÖNDÜ

Akaryakıtta litre fiyatlarının arka arkaya gelen zamlarla 25 liralara kadar çıkıp sonrasında 22-23 lira bandında dengelenmesiyle birlikte, vatandaşların tüketimi de düşüş gösterdi. Özellikle orta gelir grubunun tercihi olan motorinli araçların tüketimindeki azalış dikkatlerden kaçmadı. Türkiye genelinde ocak ayında yaklaşık 2 milyar litre motorin, 301 milyon litre benzin satışı gerçekleşirken, günlük ortalama satış motorinde 63,5 milyon litre, benzinde ise yaklaşık 10 milyon litre oldu.

MOTORİN SATIŞI YÜZDE 30 AZALDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verilerine göre; şubatta 71,5 milyon litre olan günlük ortalama motorin satışı, martta 67,5 milyon litreye, nisanda ise 55,8 milyon litreye kadar düştü. Mayıs ayının ilk haftasında ise günlük ortalama satış, 46,7 milyon litreyi gördü. Şubat ayı ile nisan ayı günlük tüketimi arasındaki fark 15,7 milyon litreyi buldu. Motorin tüketimi 2 ay içerisinde yüzde 21,96 azaldı. Mayıs ayının ilk haftasındaki günlük ortalama baz alındığında ise azalış yüzde 34,7 oldu.

BENZİN SATIŞLARI ZAMLARDAN ETKİLENMEDİ

Özellikle araç kullanıcıları arasında daha çok yüksek gelirli grubun tercih ettiği benzin satışlarında ise motorindekinin aksine ortalama günlük satışlarda yükseliş yaşanıyor. Ocak ayında günde 9,7 milyon litre benzinin satıldığı ülkemizde, şubatta 11,1 milyon litre, martta 9,5 milyon litre, nisanda 11,1 milyon litre mayısın ilk haftasında ise 11,7 milyon litre benzin satışı gerçekleşti. Şubat ayı ortalaması ile nisan ayı ortalamasında değişim yüzde 0,7 düşüş olarak yaşanırken, mayısın ilk haftası baz alındığında ise yüzde 5,1 yükseliş görüldü.

Brent petrolde kritik gelişme: Akaryakıta yeni zam kapıda! (Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?) Brent petrol fiyatında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik neticesinde akaryakıt fiyatlarında da zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam gelmesi bekleniyor.