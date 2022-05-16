Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre bu yılın ocak-nisan döneminde TÜFE’nin yüzde 31,71 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Ergün, “Temmuz ayındaki altı aylık enflasyon zammı beklenmeden emeklilere ek zam yapılmalı” dedi. 1,3 milyon emeklinin 2.500 lirayla geçinmeye çalıştığını dile getiren Ergün, asgari ücretlilerin 4.253 lirayla geçinemediği ortamda emeklilerin aylık 2.500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Ergün, şöyle konuştu: Aralık 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4.253 liraya yükseldi. Buna karşın en düşük emekli aylığında aynı dönemde 10 kat artış oldu. Bugün 13 milyon emeklinin yüzde 10'u 2.500 lira emekli aylığı alıyor. Yani 1,3 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1.753 lira altında. Bu dönemde yapılacak bir ek zam, emeklilerimizi az da olsa rahatlatacaktır.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla rakamlar netleşiyor TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu veri ile memur ve emekli memurlara zam imkanı göründü. Son rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.