Türkiye Gazetesi

Türkiye, savunma sanayii alanında 'yerli ve milli' projeleriyle hem gücüne güç katıyor, hem de ihracatta büyük başarı sağlıyor. Özellikle savaş dönemlerinde gündeme gelen Bayraktar TB2'lerin başarısı tüm dünyada manşetleri süslerken, arkasından gelen ATAK, HÜRJET ve ANKA gibi ürünler de adını dünyada duyuruyor. Türkiye'nin savunma sanayii alanında geldiği konuma değinen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılı savunma sanayii cirosunu açıklayarak pandemi öncesi rakamlara dönüş sağlandığını belirtti.

10 MİLYAR DOLAR BARAJI AŞILDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul işbirliğinde düzenlenen 4'üncü Savunma Sanayii Buluşmalarına online olarak katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayii sektör cirosunun 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aştığını söyledi. Demir, sektörün aldığı yeni sipariş tutarının bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizerken, "Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolara yükseldi. Yılsonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz” dedi.

62 PROJEDEN 800 PROJEYE

Savunma sanayinin ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini ifade eden Demir, "20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 800’e yaklaştı. Bu projelerin yarısından fazlası son 6 yılda başlatıldı. 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı" dedi.

Demir, SASAD 2021 yılı sektör performans verilerine göre; savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak pandemi öncesi rakamları yeniden yakaladı. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolara yükseldi. Yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PAZAR DEĞİL AKTÖR KONUMUNA GELDİK"

Savunma sanayii ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz savunma sanayii alanında artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir. Bunun en büyük göstergesi ihracatımız diyebiliriz. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e, İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı.

20 yıl önce yıllık sadece 248 milyon dolarlık bir ihracatımız varken, 2021 yılını 3 milyar 224 milyon dolar gibi rekor bir seviyede kapattık. Bu yıl inşallah 4 milyar doların çok üstünde bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemiz genel ihracatının kilogram değeri 1,5 dolara yakınken, savunma ve havacılıkta bu rakam 70 doları buluyor. Savunma sanayimizin ne denli kıymetli olduğunu buradan da anlayabiliriz.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın logosu değişti! Yeni logodaki 16 yıldız detayı dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın logosu değişti. Başkanlık sosyal medya hesabından 16 yıldızlı yeni logoyu paylaştı. Yeni logo görselinin yer aldığı paylaşıma "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir." notu düşüldü.