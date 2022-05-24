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Son dakika: Çevre Bakanlığı'nda fahiş kira zirvesi!
24.05.2022 - 10:54 | Son Güncelleme: 24.05.2022 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Son dakika: Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilcilere katılacak.
Etiketler : kira,fiyat artışı,son dakika,
864300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/864300.aspx
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