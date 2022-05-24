Türkiye Gazetesi

Vatanadaşların uzun süredir muzdarip olduğu fahiş kira artışlarına ilişkin 4 bakanlık harekete geçti. Alınan bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

ARTIŞ ORANLARI VE KİRALAMA HÜKÜMLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

Fahiş kiralar için çözüm Hollanda Modeli! Hollanda Modeli nedir? Hollanda Modeli ev kiralarını nasıl etkileyecek? Ev kiralarına zam sınırlaması… Ev kiralarındaki yüksek artış kiracılarının elini kolunu bağladı. Kira fiyatlarındaki artış sonrası harekete geçen hükümet ise yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Stokçuluk ve enflasyondan yararlanmaya çalışan ev sahipleri, kiraları fahiş şekilde arttırmaya devam ediyor. Hükümette yeni getireceği model ile bu fahiş artışlara dur demek istiyor. Hükümetin getirmek istediği model ise Hollanda Modeli. Peki Hollanda Modeli ev kira fiyatlarına nasıl bir etki yapacak? Kira fiyatları düşecek mi? Hollanda Modeli ne? İşte getirilecek olan modelin teknik detayları…

Kira artışına iki ayaklı formül HükÛmet, yüksek kira bedelleri nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için çare arıyor. Hem AK Parti yönetimi, hem de ilgili bakanlıklar farklı formülleri masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde kira artışlarının önüne geçmek için kira bedellerine sınırlama getiren Hollanda’daki uygulama da yapılacaklar arasında yer alıyor.

Kira artışları için hükümet harekete geçti: 3 bakanlıkla ortak çalışma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı son dönemlerde tavan yapan ve kiracıları zorlayan kira artışları konusunda düzenlemeye giderek ortak bir çalışma başlattı.