Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli üretimde Türkiye koşar adımda ilerlemeye devam ederken her geçen gün üretim yapılan alan sayısı hızla artıyor. Milli Muharip uçağı, Turbojet Motoru, ANKA Aksungur, Çok fonskiyonlu silahlı hava gözetleme radarı gibi birçok alanda yerli ve milli üretimler yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Türkiye'nin yerli ve milli üretilen jeneratör sisteminin müjdesini vermişti. Bakan Dönmez, "İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı binasında düzenlenen "Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı"na katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Dönmez, Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomilerde yavaşlamanın, toparlanmanın ve aşırı ısınmanın dönemlerini çok hızlı geçirdiğini, Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı son raporda 2021 yılındaki küresel emisyonların bir önceki yıla göre yüzde 6,3 arttığını ortaya koyduğunu ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın enerji piyasalarının ateşini daha da artırdığını dile getirdi.

'YERLİ VE MİLLİ JENERATÖR'DE SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

EÜAŞ’nin yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine imza attığı bilgisini veren Dönmez, “Türkiye’nin ilk yerli ve milli jeneratör üretiminin müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Keban’da dört ünite bitti. İnşallah hem Keban’da hem de diğer santrallerde yapacağız. Bugün bu konuda bir müjde daha paylaşmak istiyoruz. Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçmemiz lazım. Artık seri üretim için başlamaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Jeneratör konusunu hamdolsun çözdük” diye konuştu.

İLK YERLİ JENERATÖR SAKARYA NEHRİNDE KULLANILACAK

Elektrik üretiminin önemli aksamlarından olan türbin ve kontrol sistemlerinin yerleştirilmesinde önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Dönmez, “Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ardından öyle devam etti:

"Santrallerimizin kontrol sistemlerini Elektrik Otomasyon Sistemi adını verdiğimiz EOS projesiyle yerlileştirmiştik. 2022 içerisinde inşallah 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hasan Polatkan HES de bunlardan biri olacak. Şu ana kadar 8 santralimizdeki uygulamayı tamamladık. Kalan 12 santralimize de inşallah yıl sonuna kadar otomasyon sistemlerini yerleştirmiş olacağız."

Bakan Dönmez duyurdu: Enerji'de 372 milyon dolarlık tasarruf Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İstanbul’da, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen, MÜSİAD-Uluslararası Enerji Zirvesi programında konuşuyor.

Son dakika: Bakan Dönmez tarih verdi! 4'üncü sondaj gemisi geliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisi ile ilgili müjdeyi açıkladı. "Gemimiz İnşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak" diyen Dönmezi "Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından İnşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

Bakan Dönmez açıkladı: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendi elleriyle kesmişler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ve 4 aydır elektriklerin kesik olduğu iddia edilen eve dair, "Bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler." açıklamasını yaptı.