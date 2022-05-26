Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Mayıs ayı küresel makro görünüm raporunu yayımladı. "Fiyat baskıları ve finansal sıkılaşma küresel ekonomik momentumu yavaşlatıyor" başlıklı raporda Türkiye ile ilgili önemli veriler paylaşıldı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Mart raporunda olduğu gibi Türkiye ekonomisi için 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 4 büyüme öngören kuruluş, enflasyon beklentilerini ise yükseltti. Moody's Türkiye için 2022 sonu tüketici enflasyonu beklentisini yüzde 35'ten yüzde 52,1'e yükseltti. 2023 sonu tahminini ise yüzde 30 olarak korudu.

EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Mart raporunda küresel ekonomi için 2022'de yüzde 3,6'lık büyüme öngören Moody's, son raporunda bu oranı yüzde 3,1'e düşürdü. Kuruluş, küresel ekonomi için 2023 yılı büyüme beklentisini de yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekti. Moodys, 2022 yılı büyüme beklentisini gelişmiş ülkeler için yüzde 3,2'den yüzde 2,6'ya, gelişen ülkeler için yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e çekti. Kuruluş, Rusya için 2022'de yüzde 7'lik ekonomik küçülme beklentisini de değiştirmedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE ÇİN DARBESİ

Küresel ekonomi için büyüme beklentilerini düşürdüklerini ve enflasyon beklentilerini yükselttiklerini belirten Moody's, ekonomik yavaşlamada, enflasyonu artırıp tüketicilerin satın alma gücünü azaltan arz şokları ile birlikte küresel ölçekte para politikasında şahinleşmenin etkili olduğunu vurguladı. Kredi koşulların sıkılaşmakta olduğuna, varlık yeniden fiyatlandığına ve finansal piyasalarda oynaklığın arttığına dikkat çekilen raporda, Ukrayna'daki savaşın ve Çin'deki karantina önlemlerinin olumsuz etkilerine işaret edildi.

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