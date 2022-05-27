Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında soruları cevapladı. Atatürk Havalimanı'nın kapanmayacağını ve bir pistin hizmete devam edeceğini açıklayan Bakan Kurum, yaşanan kira artışlarına yönelik de "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PİSTLER YIKILMAYACAK"

Bugün tüm Türkiye'ye tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz projenin küçük bir örneğini gösterdik. Bu örnek de yapılırken hiçbir altyapıya zarar vermeden, insanlarımızın yürüme mesafesinde İstanbul'un akciğeri olabilecek, trafik yükünü azaltacak projemizin bir örneğini gösterdik.

Cumartesi günü bir şölen havasında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir tören düzenleyeceğiz. Türkiye'nin en büyük Nillet Bahçesi olacak.

Atatürk Havalimanı kapanmıyor, bir pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz.

İstanbul'umuz deprem bölgesi, hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak.

Millet bahçemizin ismini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü paylaşacak.

KİRA ARTIŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir.

Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz.

SALDA GÖLÜ'NE PLAJ İDDİASI

Biz bu iddialardan, yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Biz doğallığı koruyacağız diyoruz. Gelecek nesillere en güzel şekliyle aktaracağız diyoruz. Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar.

Bakan Kurum’dan fahiş kira artışlarıyla ilgili ilk açıklama geldi: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek Fahiş kira artışlarıyla ilgili harekete geçen hükümet ilk adımları dün atmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek konuyla ilgili ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bugün açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, kira artışlarına yönelik atılacak yeni adımları 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Kira düzenlemesinde ilk detaylar belli oldu: İşte fırsatçılar böyle durdurulacak Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçen hükümet vatandaşı korumak için yeni önlemler için hazırlığa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla dün akşam toplanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranı düzenlemesine ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptılar. Toplantıdan alınan ilk bilgilere göre, TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.

4 bakanlıktan kritik kira zirvesi: Fahiş artışlar ele alındı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.