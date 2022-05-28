Türkiye Gazetesi

Rusya Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz’dan 31 Aralık 2022’ye kadar pirinç ihracatının yasaklanmasını önerdi. Alınacak olan kararın geçici olduğunu belirten Moskova yönetimi, yasağın taslağını dün yayımladı. Taslak için harekete geçen Bakanlık, “iç piyasada istikrarın korumaya alınması”nı gerekçe olarak gösterdi.

Daha öncesinde ise ayçicek yağı, şeker ve bazı tahıl ürünlerine kısıtlama uygulanmıştı. Son olarak pirince getirilen yasağın fiyatlarda artışa neden olması bekleniyor. Yasaklama taslağına göre, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan ise bu uygulamadan etkilenmeyecek.

HİNDİSTAN KISITLAMA LİSTESİNDE YER ALMIYOR

Üretimiyle dünyanın en büyük pirinç üreticilerinden olan Hindistan ise pirinç ihracatının kısma planına dahil edilmedi. Yetkili isimler ülkede yerel arz artışının iyi durumda olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Hindistan ticaret ve hükümet kaynakları yeterli stoklara sahip olunduğuna işaret ederek ülkede yerel fiyatların devlet tarafından belirlenen destek fiyatlarından düşük olduğunu belirtti. Haziran 2022'ye kadar olan hasat yılında, Hindistan'ın pirinç üretimi bir önceki yıl 121,1 milyon tondan 129,66 milyon tona sıçrayarak rekor kırdı.

TÜRKİYE ÜRETİMİN ARTMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

2019-2020 sezonunda çeltik üretiminde 1 milyon tona çıkan Türkiye, rekor kırmıştı. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında yurt içi üretimde tahılın ön plana çıkacağı tahmin edildi. Son araştırmaya göre, savaş ortamında oldukça önem kazanan tahıl, ayçiçek ve meyve üretimi artırılacak. Buna karşın Tarım ve Orman Bakanlığının duyurusunu yaptığı şekilde şeker imalatçısının ithalat yapmasının önünü açan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

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