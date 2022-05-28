Türkiye Gazetesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı CNN Türk canlı yayınında fahiş kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni proje üzerinde çalıştığını belirten Bakan Kurum, gelecek olan proje ile vatandaşların daha rahat konut alabilmelerine imkan sağlayacağını söyledi. Aynı zamanda Bakan Kurum gelecek olan projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını ifade etti.

“HİÇBİR ŞEKİLDE KONUT İMARINA AÇILMAYACAK”

Son zamanların en çok tartışılan konularından olan Atatürk Havalimanı’yla ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, "Atatürk Havalimanı'nda 2 pist var biri kuzey, güney yönündeki diğeri de doğu-batı yönündeki pist. Kuzey-güney yönündeki piste biz bir millet bahçesi yapıyoruz. 1 pist kalacak, afet dönemlerinde hizmet verecek. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, hizmet vermeye devam edecek. Terminallerin hepsi kalacak. Terminal binası olarak kalmayacak, bu çerçevede mimarlarımızla bu binaları restore ederek içindeki düzenlemeleri yaparak fuar alanına çevireceğiz, müzeler yapacağız. Robotik alanlar oluşturacağız. Burada kullanabilecek ne varsa bu projeyi projelendirdik. Hangarlar da kalacak. Burada kullanabilecek her türlü değer kullanılarak, konut imarına açılmadan, gökdelenler olmayacak." dedi.

“AĞUSTOS AYINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK”

Konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağustos ayında yeni bir proje ile vatandaşlar peş peşe müjdeler vereceğini duyurdu. Kurum, "Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yeni bir paket açıklandı. Bu çalışmayı biz yine sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Girdide, hammaddede, geliştiricilere destek olabilecek çalışmaları yapıyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bir çalışma başlattılar. 2002 yılından bugüne 1 milyon 137 bin konut üretmişiz ve üretmeye de devam ediyoruz. İnşallah ağustos ayında da sanayi tesisleri kuracağız. Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar." dedi.

İşte Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları;

“KİRANIN DA ALTINDA TAKSİTLE EV SAHİBİ YAPACAĞIZ”

"Ankara'da Gölbaşı'nda çıkacağız. Gölü tamamen temizledik, yürüyüş yollarımız var. Bir millet bahçesi de orada yapıyoruz. Konutlarımızı zaten her ilde yapacağız, ciddi bir rakam da açıklayacağız. Kiranın da altında taksitle ev sahibi yapacağız. Temel şart evi olmayan ve şehit ailelerimize destek olabilmek... Bu arsaları konut yapmak için satışa çıkaracağız. Dikey yapı olmayacak. İstanbul'da da Çatalca tarafında olsun, Tuzla taraflarında olsun alanlarımız var. Orada da güzel bir sosyal konut projesi yapacağız.

“10-15 GÜN İÇERİSİNDE CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK”

Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlarımız var. Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kanun bunu tarif ediyor. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Bir de güncelleme konusuna gelirsek, her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir. Bu duruma uymayan kira sözleşmeleri aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Bu kanuna uymuyor, net. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler. Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz.

“HİÇBİR GİRİŞİMCİMİZİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMEYİZ”

Kamu müteahhitleriyle ilgili 2 düzenleme yaptık. 1 ay önce tasfiye ve ilave fiyat farkı verilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Hem ilave süre uzatımı hem de ilave fiyat farkı alabiliyorlar. Biz yakın süreci takip ediyoruz. Biz hiçbir girişimcimizin mağdur olmasını istemeyiz. Sürece ilişkin farklı bir durum söz konusu olursa desteklerimiz devam eder."

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