Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi. Toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan Bakan Varank’ın yaptığı sunumda kadın ve gençlere yönelik istihdamın artırılması için hazırlanan projeler ile Türkiye’ye yapılan yatırımlarla ilgili önemli bilgiler de yer aldı. Çalışan ve üreten gençler programı ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek için istihdam edilmesinin artırıldığı belirtilen sunumda “Doğu ve Güneydoğu şehirleri başta olmak üzere genç işsizliğin yüksek olduğu ve kadın istihdamının düşük olduğu bölgelerde sektörlerin kullanımına uygun yatırım yerleri tesisi oluşturuyoruz. 120 projeye yaklaşık 1,2 milyar TL’lik kaynak ayırdık. 175 atölyede 70 bin kişi istihdam edilmesini sağlayacağız” denildi.

Üretim tam gaz devam ediyor... Sosyal medyayı heyecanlandıran soru: İlk Togg hangi renk olacak? Yerli otomobil için üretim tam gaz devam ederken, Togg resmi Twitter hesabından milyonları heyecanlandıran paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG), 500 binden fazla takipçisine 'Sizce ilk Togg hangi renk olacak?' sorusunu yöneltti. Bu soruya kısa sürede onlarca yorum geldi...

Togg CEO'sundan 'teknoloji' müjdesi: İlk ürün otomobil olmayacak 21. Forum İstanbul Konferanslarında konuşan Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil Togg'a ilişkin soruları cevapladı. Gürcan Karakaş konuşmasında bir sürpriz yaparak ilk ürünlerinin otomobil olmayacağını, öncesinde teknolojik ürünlerini piyasaya süreceklerini belirtti.

Togg için bin tane şarj istasyonu kurulacak Togg'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil ve şarj istasyonlarına ilişkin merak edilenleri cevapladı. Karakaş, bin tane şarj istasyonu kurulacağını söyledi.