Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Edinilen bilgilere göre Tarım Bakanı Vahit Kirişci, yurtdışında arazi kiralama projesi hakkında AK Parti milletvekillerine bir sunum yaptı. Önceki dönemlerde, Sudan’da 850 bin hektar civarında bir arazinin tarım amaçlı kiralandığını ancak bu projede ilerleme sağlanamadığını anlatan Kirişci, bu projenin yeniden hayata geçirilmesi ve başka yeni kiralamalar yapmak için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Ukrayna’nın yanı sıra Latin Amerika ve Afrika’daki bazı ülkeler başta olmak üzere toplam 10 ülke ile yürütülen görüşmelerin bazılarının anlaşma ile sonuçlandığını, bazıları ile de temasların sürdüğü belirtildi. Kiralanacak tarım arazilerinde, iklimsel nedenlerle Türkiye’de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünler yetiştirilecek.

TİGEM’in öncülüğünde yürütülecek projelerde kiralanan araziler için özel sektör de devreye sokulacak. Örneğin Sudan’da ananas, mango, avokado ve kanola gibi tropikal meyve sebzelerin yanı sıra Türkiye'de üretim açığı olan ayçiçeği, mısır, pamuk, susam, şeker kamışı ve yonca ekilecek. Son dönemde yem fiyatlarının artması nedeniyle, kiralanacak arazilerinde özellikle yem bitkisinin üretilmesine ağırlık verileceği belirtiliyor. Türkiye’de işlenip yurtdışında bisküvi, makarna ve bulgur olarak ihraç edilecek buğdayın üretiminin de yine yurtdışında kiralanacak arazilerde yapılacağı kaydedildi. Kirişci, Türkiye’deki iç üretimin Türk halkına yeter düzeyde olduğunu hatırlatırken, "Ama ihracatı seçiyorsan, yurtdışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız" dedi.

İLK TEKLİF VENEZUELA’DAN

Geçtiğimiz günlerde Venezuela heyetinin Türkiye’yi ziyareti sırasında da 400 bin hektarlık tarım alanının Türkiye’ye kiralanması gündeme gelmişti. Bakan Kirişci, Venezuela'dan gelen arazi kiralama teklifini, "400 bin hektar; bizim tüm tarımsal arazi varlığımızın yüzde 20’sine tekabül ediyor. Türkiye’de art niyetli olan birileri şimdi ‘Her yer bitti oralar mı kaldı?’ diyebilir. O zaman bizim müteahhitlerimiz yurt dışına hiç gitmesinler, burada hizmet yapsınlar. Ama buradaki üretimleri dışarıya ihraç etme mecburiyetiniz var. Venezuela heyeti, ‘100 kilo buğday üretin 70’ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30'unu bize bırakın yeter’ teklifinde bulundu" şeklinde anlatmıştı.

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