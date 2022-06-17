Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, hava koşulları ve bunun ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı ile dünyada buğday sıkıntısı baş gösterdi. En büyük tahıl ihracatçılarından olan Rusya'da sevkiyat dururken, konuya dair konuşan Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, ihracat için dost ülkeleri işaret etti, 130 milyon tonluk hasadın dış ülkelere gönderilebileceğini söyledi.

Russian Today'in haberine göre; St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) konuşan Bakan Patrushev, çok sayıda zorluk yaşadıklarını ve bunların arasında en çok dikkat çekenlerin bozuk tedarik zincirleri ve finansal hesaplamalardaki zorluklar olduğunu belirtti. Patrushev, Rusya'nın ihtiyacı olan ülkelere gıda sağlamak için bu engelleri aşması gerektiğini söyledi.

'DOST ÜLKE' VURGUSU

Bu sene 130 milyon tonluk hasat beklediklerini belirten Patrushev, "Tarımsal ürünlerimiz dış pazarlarda olacak, ancak sadece bize dost olan, bizim için engel ve zorluk çıkarmayan ülkelerde olacak" dedi.

Vladimir Putin geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu yıl rekor buğday hasadı da dahil olmak üzere tam buğday mahsulü beklediğini belirtmişti. Bazı ülkelerin kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu da hatırlatan Rusya lideri, bu durumun suçunun tamamen 'Batılı seçkinlere' ait olduğunu iddia etti.

BUĞDAY FİYATI REKOR SEVİYEDE

Buğday fiyatları son iki ayda rekor seviyelere yükselirken, tahıl krizi de dünya çapında hissediliyor. Halihazırda hava koşullarından ve koronavirüs pandemisinden etkilenen küresel gıda piyasası, Rusya-Ukrayna çatışması ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları nedeniyle bir darbe daha aldı.

RUSYA'NIN 'DOST OLMAYAN ÜLKELER' LİSTESİ

Bakan Dmitry Patrushev'in 'dost ülkeler' vurgusu sonrası gözler o ülkelere çevrildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası açıklanan 'dost olmayan ülkeler' listesinde geçtiğimiz yıl sadece ABD ve Çekya yer alırken, bu sene sayı yükseldi.

Dost olmayan ülkeler listesine Avustralya, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino, Singapur, ABD, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya dahil 46 ülke daha eklendi. Yeni listenin ardından Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesindeki ülke sayısı 48'e yükseldi.

Buğdayda bol verim stok oyununu bozar Buğdayda hasat dönemi başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan tedarik gerilimi yerini fiyatlar nereye gideceğe bıraktı. Uygulanan tarım politikalarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını ifade eden Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, TMO’nun açıkladığı buğday alım fiyatının önümüzdeki yıl ekilebilen alanları artırabileceğini, stokçunun Güneydoğu’da TMO fiyatının yüzde 10 üzerinde buğday topladığını ancak fiyatta büyük değişim beklemediğini söyledi.

Rusya ordusu Ukrayna’da buğday tarlalarını yakıyor: Amaç halkı aç bırakmak! Ukrayna, Rusya’nın denizden ablukası dolayısıyla kıymetli tarım ürünlerin ihraç edemiyor; savaş sebebiyle de ülkede şiddetli gıda kıtlığı yaşanıyor. Ukraynalıların durumunu daha da kötüleştirmek isteyen Rusya ordusu ise buğday tarlalarını yakmaya başladı.