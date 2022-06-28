Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan yağışlar hem uzun sürdü hem de tarlaları olumlu anlamda etkiledi. Yağışlar tarlaya etki edince ekilen bitkiler erkenden açtı ve çftçinin yüzü güldü. Yağışların etkili olduğu yerlerden biride Edirne'ydi ve Edirne'de kurak geçen kış mevsiminin ardından, son haftalarda etkili olan sağanak yağışlarla birlikte ayçiçeklerinin bir kısmı çiçek açtı.

Tarlaların erken dönemde sarıya boyandığını gören üreticiler, verim beklentisini artırdı. Yağışların devam etmesi halinde 350 ton rekolte ile ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek veriminin beklendiği öğrenilirken, yağışların olmaması ve kuraklığın baş göstermesi halinde ise verimin 250 ton rekoltede kalabileceği ifade edildi.

'BU SENE BEREKETLİ'

Ayçiçeğinde verimin bu sene yüksek olduğunu vurgulayan Bülent Dişliler, “Bu sene arpa buğday hasadını bitirdik. Verimlerimiz güzeldi, yağışlar güzeldi. Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi de güzel. Gördüğünüz gibi ayçiçeklerimizin verimleri de güzel. Bu sene bereket iyi. Yağışların vermiş olduğu verimler sayesinde ayçiçekleri boyumuza kadar ulaştı,hatta boyumuzu geçti.

'2 HAFTA İÇİNDE YAĞMUR YAĞARSA REKOR OLUR'

Daha da yükselecekler, zaten daha da kalınlaşacak. Yarın öbür gün kafa çıkartıp çiçeklerini dökecekler. Son 2 hafta içinde yağmur yağarsa bereketli bir dönem geçireceğiz. Ayçiçekleri aralarını geçtik, aralarını sürdük, ilaçları attık, gübre attık. İnşallah verim potansiyeli güzel olacak bu sene. İnşallah bereketi alacağız bu sene. Son 2 hafta içerisinde yağmur yağarsa çiçekte iken rekor olur bu sene” dedi.

Yağışların çiftçiler için önemli olduğunu belirten Şerif Akgün, 2 hafta içinde yağışlar etkili olduğu takdirde rekor verim alınabileceğini söyledi.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı! Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve son zamanlarda artan stokçulukla yüzde 50’den fazla fiyatı artan ayçicek yağı için yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı. Peki bu karar sonrası ayçicek yağı fiyatları düşecek mi? Yağ fiyatları düştü mü?

Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor Uluslararası dış ticarette alıcı ile satıcıyı buluşturan broker Sabri Varol, ayçiçeği yağı ithal eden aracı firmaların fiyatları istediği gibi belirlediğini belirterek “Devlet TMO ile buğday ithalatında yaptığı gibi Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla direkt ham yağ ve rafine yağ satın alır, dolumu da Türkiye’de yaparsa fiyatlar yüzde 30 düşer” dedi.

Yüzde 75 hibeli! 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı Ayçiçek yağı sorununa çözüm için düğmeye basan illerden birisi de Kütahya oldu. Kentteki 600 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.