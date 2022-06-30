Türkiye Gazetesi

Akçalı Boya bünyesinde yer alan Permolit Boya’nın “Güzelleşir Dünya Farkındalıklarımızla” söylemiyle gerçekleştirilen proje kapsamında otizmli çocukların tasarımlarından oluşan görsel “NFT” eser olarak opensea.io platformu üzerinden açık artırma ile satışa sunuldu.

Türkiye’de ilk kez otizmli çocukların tasarımının NFT esere dönüştüğü proje kapsamında elde edilen gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’na bağış olarak aktarılacak.

M. AKIN AKÇALI: FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ HER ALANDA DEĞER OLUŞTURMANIN VE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN İŞLER YAPMANIN MEMNUNİYETİNİ YAŞIYORUZ

Akçalı Boya CEO’su M. Akın Akçalı; “Akçalı Boya olarak, 1984 yılından bugüne daha güzel bir dünya için merakla, ilk günkü heyecanla çalışan iyi bir takımız. Misyonumuz faaliyette bulunduğumuz her alanda değer oluşturmak ve dünyayı güzelleştiren işler yapmak. Üretim ve tüketim araçlarının hızla değiştiği dinamik bir ekonomi alanındayız.

Öte yandan göz ardı edemeyeceğimiz fırsat eşitsizliği, çevre sorunları, iklim değişikliği gibi toplumsal sorunlarımız mevcut. Bu konjonktür, toplumdan aldığını topluma kazandırma dürtüsü ile çalışan iyi kalpli şirketleri daha çok harekete geçmeye itiyor. Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çekmek amacıyla Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi değerli öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu‘nun işbirliğiyle Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci temalı mural – graffiti yarışması düzenlemiştik. Bu projenin devamı niteliğindeki yeni projemizde de rotamızı yeni bir farkındalığa çevirdik ve etkinliğimizi çok kıymetli sivil toplum kuruluşu olan Tohum Otizm Vakfı ile taçlandırdık. ‘Güzelleşir Dünya Farkındalıklarımızla’ söylemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında; otizmli kardeşlerimiz, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri olan abileri ve ablalarının koçluğunda desenler tasarladılar, uyguladılar, boyadılar. Yaklaşık bir ay boyunca çok değerli anı ve enstantanenin biriktiği, sanatla buluşulan günler ve saatlerin sonunda Kalamış Yelken Kulübü mendireğinde oluşan harika zemin desenleri hayranlık uyandırıcı boyuta ulaştı. Her bir desenin ayrı bir hikayesi var, bazı desenler ritmi, bazı renkler tekrarı, bazı şekiller ise geleneksel Türk halısı motiflerindeki gibi yinelemeyi sembolize ediyor.

Uzun bir hazırlık süreci ve otizmli çocukların duyarlı olduğu desenlerin tasarlanması, uygulanması ve boyanması ile ortaya çıkan bu anlamlı çalışma Boya sektöründe bir ilk olarak NFT dijital esere dönüştü ve açık arttırma usulüyle satışa sunuldu. Satıştan edinilecek tüm gelir de bağış olarak daha çok otizmli çocuğun eğitimi için Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak. Türkiye’de bir ilk niteliği kazanan bu kıymetli projeyle otizmli kardeşlerimize yönelik farkındalık kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Permolit Boya markamızla daha güzel bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

DOÇ. DR. ÜMİT ARPACIOĞLU: DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR PROJE HEDEFLEDİK

Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi); “Türkiye’de otizmin farkındalığını arttırmak için başlattığımız bu proje kapsamında çocuklarımıza sanat aracılığı ile ulaşmak ve özellikle otizmli bireylerin istedikleri zaman neler başarabildiklerini, özel bireyler olduklarını vurgulamak istedik. Otizme doğru yaklaşımla oldukça verimli ve yetenekli bireyleri topluma kazandırabileceğimizi düşünüyoruz ve çocuklarımızın içlerindeki yeteneği mimarlık öğrencileri ile birlikte çıkartmayı, daha önce Dünya’da ve Türkiye’de yapılmamış bir proje yapmayı amaçladık. Doğa sporları içinde kentte yapılabilen bir spor olarak yelken ve Türkiye’de bu sporun öncü adreslerinden biri olan Kalamış Yelken Kulübü de çocuklarımıza ve gençlerimize kapılarını açtığında proje daha da anlam kazandı. Bu sene Türkiye Yelken Federasyonunun da projeye destekleriyle, 2022 Sportsboat Trofesi İstanbul Kupası’na Kalamış Yelken Kulübü Dünya’da eşi benzeri olmayan bir desenle güzelleşerek hazırlanmış ve Dünya’nın her yerinden gelen yelken severle bu proje kucaklaşma fırsatı bulmuş oldu. Projenin başka bir özgün yanı ise çocuklarımız ve gençlerimiz ile Kalamış Yelken Kulübü için tasarlanan bu özel desenin NFT olarak sanat eserine dönüştürülmesi bu dijital sanat eserinin bağış için kullanılacak olmasıydı.” dedi.

Otizmli çocukların tasarımlarından oluşturulan ve geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak NFT eserin açık arttırma süreci 2 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek. NFT eseri incelemek ve teklif vermek için tıklayabilirsiniz.

NFT devine bir şok daha! 6 milyon TL değerindeki eserler çalındı NFT dünyası yeni bir dolandırıcılık haberi ile çalkalanıyor. Son yılların en hızlı gelişen teknolojilerinden NFT, popüler bir gelir ve yatırım aracı olarak görülürken dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Ünlü NFT devi Bored Ape Yacht Club'ta 360 bin dolar (6 milyon TL'den fazla) değerindeki eserler çalındı.