Türkiye Gazetesi

Asgari ücret zammı için büyük gün. Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili Cumhurbaşkanı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, yeni asgari ücret zammında çalışmaların tamamlanıyor olduğunu söyleyerek, "Asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ 'ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Madrid ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu! Son dakika: Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Asgari ücret zammı belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak! Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam bugün belli oluyor. Dün hem iş verenler, işçiler ve hükümet temsilcileri ara zam konusunda masaya oturdu ve pazarlıklar yapıldı. Bugün ise taraflar arasında ortak noktada buluşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, burada yeni asgari ücreti kameralar karşısına geçerek açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Madrid’den zaferle döndüğü NATO toplantısı sonrası asgari ücret ile ilgili de beklenen açıklama öncesi son detayları paylaştı.

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçlü hesap ve formüller masada Tüm Türkiye nefesini tuttu asgari ücrete zam haberinin detaylarını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki gün üst üste toplandı; işçi, işveren ve hükümet arasındaki toplantılar sonrası Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Alım gücünün artmasını isteyen milyonlarca çalışan merakla asgari ücrete ne kadar zam geleceğini beklerken, açıklamanın bugün gerçekleşecek olan komisyon toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Peki asgari ücret temmuz zammı ile ne kadar olacak? Masada birçok hesap yer alırken son olarak 'kademeli formül' gündeme geldi.