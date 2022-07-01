Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Bakan Nebati "Elhamdülillah ötekileştirmenin bitirildiği, can, mal ve inanç güvenliğinin tam olarak uygulandığı bir dönemin taşıyıcıları olarak buraya geldik. Viranşehir'de kalp krizi geçirmiş babasını hastaneye götürürken burada kaybeden birisiyim. Yani Diyarbakır Devlet Hastanesi yolunda babamı kaybettim, 1990 yılında. Şimdi hastalarımızı ambulans uçaklarla ulaştırdığımız bir sağlık sistemi var" dedi.

"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALDIK"

Nebati, konuşmasında ekonomiye de değindi. Türkiye'de enflasyon olduğunu ancak dünyada da enflasyon olduğunu vurgulayan Hazine Bakanı Nebati "Size net söylüyorum, mayısta aylık bazda toparlanma başladı. Türkiye'de haziran, temmuz, ağustosta verim çok yüksek. Ufak tefek buralarda kuraklık var ama gıdada çok çok iyiyiz. Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demirine, ham maddeye kadar sakinledi. Bunun da ötesinde düşmeye başladı. Enflasyonu kontrol altına aldık. Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz. Enflasyonu çalışanlara hissettirmeyecek bir sistem kurulmuş zaten; yılbaşında yüzde 31 emeklilere artış yapıldı, enflasyon farkıyla beraber. Temmuz ayına girdik, iki gün sonra enflasyon açıklanacak. Haziranın 6 aylık enflasyon farkı direkt çalışanların, emeklilerin cebine aktarılacak. Bu ne demektir, aşağı yukarı yüzde 40'lık bir artış" ifadelerini kullandı.

"DAR GELİRLİYİ ENFLASYON KARŞISINDA EZDİRMEYECEĞİZ"

Asgari ücretlileri ezdirmeyecek şekilde tedbir aldıklarını bildiren Nebati, dar gelirlilere aktarımda bulunduklarını, bulunmaya da devam edeceklerini belirtti. Nebati konuşmasını şöyle noktaladı: Görevimiz, dar gelirli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, yönetmek, karşılamak bununla ilgili de adımlarımızı atıyoruz. 6 ayda bir çalışanlarla, emeklilerle ilgili enflasyon farkını veriyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde AK Parti hükûmetleriyle ortaya konulan bir durumdur. Enflasyonun karşısında bugüne kadar ezilmedik, bundan sonra da ezilmeyeceğiz. Enflasyon karşısında ezilmediğimizin delili, toplam enflasyonun üzerinde son 20 yılda reel olarak katlamalı artışlar gerçekleştirmişiz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni asgari ücret 5 bin 500 lira oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin açıklamayı yapmak üzere kürsüye geldi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliden sayısı 15 milyona yakın özel sektör çalışanının neredeyse tamamına kadar tüm çalışan grubunun aylık kazancını etkileyecek rakam belli oldu. Net asgari ücret 5500 oldu. Maaşlar Temmuz'dan itibaren zamlı yatacak.

Avrupa’da enflasyon kabusu: İtalya’da 36 yılın rekoru kırıldı! Avrupa enflasyon kabusu sürüyor. Birçok ülke enflasyon rekor tazelemiş durumda. Bu durumdan etkilenen son ülke ise İtalya oldu. Mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı. Euro Bölgesi'nde de enflasyon haziran ayında tarihi zirveye ulaştı. İşte enflasyonun rekor tazelediği ülkeler…