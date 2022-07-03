Türkiye Gazetesi

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten iş dünyası temsilcileri üretmeye devam edecekleri mesajını verdi. İş dünyası devletin prim desteğinin de çok önemli olduğunu vurguladı. İşte iş dünyasından açıklamalar:

> Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Enflasyon artışına paralel asgari ücretin de artması lazımdı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak önemli olan halkın satın alma gücünün de artmış olması. Bütün mesele halkımızın satın alma gücünün, refahının yükselmesidir. Ayrıca işverene sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği için de teşekkür ediyorum. İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz.

> MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Geçtiğimiz yılın aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla birlikte net 4.253,40 TL’ye yükselen asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlarımızın alım gücünün korunması noktasında yetersiz hâle gelmişti. Bu bağlamda yapılan yüzde 30’luk artışla asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibarıyla net 5.500 TL’ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için, asgari ücrette ara bir artışın elzem olduğunu ifade etmiştik. Buna ilaveten; asgari ücrete sağlanan vergi muafiyetinin devam edecek olmasına ilave olarak işverene işçi başı 100 TL destek verilecek olması, işverenlerimizin üzerinden ciddi bir yükü kaldıracaktır.

> İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz.

> Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: ‘Hükûmetimizin yüksek enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme adına ikinci bir defa asgari ücrette artışa gitmesini büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ancak yeni zammın vatandaşlarımızın lehine olması ve amacına ulaşması enflasyonla mücadeleye bağlı. Hükûmetimiz, kamu ve özel sektörlerimiz el ele verecek ve ev ödevlerimizi yerine getirerek enflasyonu makul seviyelere indirerek arzulanan refah seviyelerine tekrar ulaşacağız.

> Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 gibi yüksek oranlı bir zam yapılmasına rağmen enflasyonist ortam sebebiyle çalışanlarımızın alım gücü altı ayda hızla geriledi. Dolayısı ile bir artış yapılması gerekiyordu. Yeni asgari ücretle çalışanlarımız kayıplarını büyük ölçüde telafi edebilecekler. Burada asgari ücret artışlarının mal ve hizmetlere ne kadar yansıtılabileceği büyük önem kazanıyor. Çünkü tüketicilerin alım gücü düştüğü için maliyet artışlarının önemli bir kısmı fiyatlara yansıtılamıyor. Bu durumun firmalarımızın bilançolarını ne şekilde etkileyeceğini yılbaşında hep beraber göreceğiz.

> Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya: Çalışanlarımızın kayıplarının telafisi için asgari ücrete bu oranlarda bir zam bekliyorduk. Biz işçilik maliyetlerindeki bu artışı karşılayabiliriz. Ancak işimizin devamlılığı ve sürdürülebilir olması hayati önem taşıyor. Ayrıca daha yüksek katma değerli üretim yapmalıyız. Bunun için de uygun maliyetli, TL bazlı krediye ve finasmana hızlı bir şekilde erişebilmemizin yolunun açılması gerekiyor. Aksi takdirde hem yatırımların durması hem de istihdamda kayıp riski ile karşı karşıya kalabiliriz.

Son dakika: Asgari ücret zammıyla birçok maaşlarda değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte kalem kalem değişen ücretler Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette zam oranı belli oldu. Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu. Gelen zamla birlikte işsizlik maaşından yaşlılık ve engelli aylığına, rapor parasından staj ücretine kadar bütün gelirlerde arttı. Peki en düşük maaş ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücrete gelen zam maaş ücretlerini değiştirdi mi? İşte kalem kalem asgari ücret zammıyla birlikte değişen ücretler.

Asgari ücret düzenlemesi torba teklife eklendi Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendi.