Türkiye Gazetesi

Haftalardır Türk ve Ukraynalı bakanlar arasında yürütülen görüşmelerin ardından ilk tahıl gemisinin Odesa Limanı’ndan bugün yola çıkabileceği ifade edildi. Açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti. Kubrakov"Sevkiyat için gereken hazırlıkları tamamladık. İstanbul'da tahıl sevkiyatı girişiminin imzalanmasının ardından Ukrayna tarafı, tarımsal tahıl ürünlerimizin limanlarımızdan ihracın başlatılması için gereken her şeyi yaptı. Sevkiyatı başlatmaya hazır Çornomorsk ve Odessa Limanlarımız var" açıklamasını yapmıştı. Dünyanın gıda sıkıntısını çözecek olan tahıl koridoru, 22 Temmuz'da imzalanmış, bu başarısı sebebiyle Türkiye'nin, tahılda dünya fiyatlarını belirleyen ülkelerden biri olacağı vurgulanmıştı. Tahıl gemisinin yolculuğu, normal şartlarda 2 gün sürüyor.

Ukrayna'da şüpheli ölüm: Tahıl uzmanı Rus saldırısında öldürüldü Tahıl koridoru süreci ilerlerken Ukrayna'dan şüpheli ölüm gerçekleşti. Ukraynalı Nibulon adlı ziraat firmasının sahibi Oleksi Vadaturski ve eşi Rus saldırısında öldürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı için ilk geminin pazartesi günü Ukrayna'dan ayrılmasının yüksek olasılık olduğunu açıkladı.