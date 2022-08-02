Türkiye Gazetesi

Dolar günün ilk saatlerinde 7,87’den işlem görürken saat 09:24 itibarıyla %0,37 artışla 17,95 lirayı gördü. Dün en düşük 17,82, en yüksek 17,95 seviyelerini gören dolar günü 17,89 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

Güne 18,37 ile başlayan Euro, saat 09:26 itibarıyla %0,31 artışla 18,42 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2568, en yüksek 18,4400 seviyelerini gören Euro, günü 18,3928 seviyesinde kapattı.

YEN KARŞISINDA İKİ AYIN DİP SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımı hızını keseceği beklentisiyle yen karşısında iki ayın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 105,2'ye kadar indi.

GÖZLER YARIN ENFLASYONDA

Bu hafta piyasalar enflasyona odaklandı. İç piyasada yarın açıklanacak enflasyon rakamları merak ediliyor. Enflasyon haziran sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 78,62 seviyesine yükselmişti.

Necmettin Batırel'den çarpıcı 'dolar' yorumu! Rakam vererek açıkladı: Köşe bucak satmaya çalışacaklar Yıl sonu dolar tahminini katıldığı canlı yayında açıklayan ünlü ekonomist Necmettin Batırel rakam verdi, 'Köşe bucak satmaya çalışacaklar' dedi. Sanayiciler ile TCMB arasındaki 'döviz' gerilimine de değinen Batırel, bu durumu kötü niyet ve Türk ekonomisini baltalamak olarak gördüğünü söyledi.

İslam Memiş dolar için ‘Son şans’ dediği rakamları açıkladı. Altında yıl sonu tahmini... Döviz ve altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan gram altın ve dolarla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten Ağustos uyarısı geldi. İslam Memiş yıl sonu tahminlerini de açıkladı.