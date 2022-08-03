Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki son durumu değerlendirdi. AHaber'de konuşan Nebati, faiz artırımına ilişkin soruya da cevap verdi. Nebati, "Dünyada 165 ülkeden 132'si negatif faiz veriyor. Faiz artırımı dükkan kapanmasına neden olur." dedi.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.

6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıydı. Salgın sonrası savaş dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bu bir kabus ve travmaya sebep oldu.

"SALGIN BOYUNCA TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU"

Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu.

(Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi.

Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı.

"ERDOĞAN GİTSİN DİYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"

Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Ben ümitliyim... Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek. "Erdoğan gitsin" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Alınacak başarılar hepimizi şaşırtacak.

Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli. Ben umutluyum çünkü Türkiye salgın döneminde olduğu gibi öyle bir başarılı sonuç elde edecek bundan yüzde yüz eminim. Türkiye'nin potansiyelini bilmeyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını bir süreci yaşayacağız.

Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.

Tahıl koridoruyla dünyanın önemli bir problemi çözüldü.

Dar gelirliler için her adımı atacağız.

NEGATİF FAİZ VURGUSU

Dünyada 165 ülkeden 132'si negatif faiz veriyor.

Faiz artırımı dükkan kapanmasına neden olur.

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Konut fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmış olacağız. Cumhurbaşkanı dar gelirliler için projeyi açıkladı. Konut arzı için adımları atıyoruz.

Yüzde 25 kira sınırı ile kiracıyı koruduk.

İlan siteleri takibimizde, haksız artışlara izin vermeyiz.

Bakan Nebati'den 500 ve bin TL’lik banknot açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok” dedi.

Bakan Nebati ilk kez duyurdu: Tüm teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) dair bilgi veren Bakan Nebati, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını aldık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance CEO'su Zhao ile görüştü Kripto para borsalarında hareketlilik devam ederken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance isimli kripto para borsasının kurucu CEO'su Changpeng Zhao ile dijital ortamda görüşme yaptı.