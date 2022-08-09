Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavı sona erdi, tercihler yapıldı. İstanbul'da eğitim alacak üniversite öğrencileri için kiralık ev bulma telaşı başladı. Emlakçılar, öğrencilerin kiralık ev konusunda sorun yaşamaması adına uyarılarda bulunurken, bu sürecin tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte yoğunlaşacağını ve kiralık daire bulma konusunda daha da zorlanacaklarını belirttiler.

İSTANBUL'DA KİRALIK DAİRE BULMAK ZOR

Üniversite tercihlerinden sonra İstanbul’da kiralık daire taleplerinde artış olduğunu belirten Emlakçı Hakan Özkanca, "Üniversite tercihlerinin yapılmasıyla beraber kiralık dairelere talep arttı. Öğrencilere yaklaşık bir aydır daire vermeye başladık. Öğrenciler okullar başlamadan 1-2 ay öncesinden kiralık dairelerini tutmak istiyorlar. Aslında iyi de yapıyorlar çünkü İstanbul’da zaten kiralık daire bulmak zor" dedi.

BAHÇELİEVLER'DE KİRA 10 BİN LİRAYI BULUYOR

"Öğrenciler yoğunluk başlamadan aylar öncesinden kiralık daire arayışlarına başladılar" diyen Özkanca, "Eşyalı veya eşyasız daire arıyorlar. Yaklaşık 1 ay içerisinde 15 öğrenci kiralık daire için bizi aradı fakat 5 tanesine daire bulabildik. Bahçelievler bölgesinde öğrenciler için 2+1 daireler 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Eşyalı olanlar ise 8 bin ile 10 bin TL kiraları bulunuyor” şeklinde konuştu.

TALEP YÜZDE 80 ARTTI

Öğrencilerin 3-4 kişilik arkadaş grupları halinde kiralık daire tutmaya geldiklerini söyleyen Özkanca, "Fiyatlar yüksek olduğu için öğrenciler genelde arkadaşlarıyla beraber 3-4 kişi halinde ortak bir daire tutmak istiyorlar. Durumu iyi olanlar ise tek başlarına kiralık daire tutuyorlar. Öğrenciler yurtlara göre daha çok kiralık daire tercihi yapıyorlar. Kiralık dairelerde bir durağanlık vardı, tercihler sonrası aşırı bir yoğunluk oluştu. Yaklaşık yüzde 70-80’i bulan bir artış söz konusu" dedi.

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