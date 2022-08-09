Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) dün toplandı. Toplantıda ekonomiden dış politikaya, seçim hazırlıklarından KPSS skandalına kadar birçok başlık gündeme geldi. Ekonomiye dair konulara değinilen toplantıda vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan, 'vatandaşı rahatlatın' talimatı verdi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ GÜNDEMDE

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bir sunum gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Kirişçi; tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu'da, özellikle de Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin mağduriyete neden olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, "Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın" talimatı verdiği öğrenildi.

"KOOPERATİFLERDE FİYATLARI İNDİRİN" TALİMATI

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi.

İndirimlerin özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Bakan Kirişçi’ye, "Tarım Kredi Kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" talimatı verdi.

Yüzde 25 indirim yapılmıştı: Et ve Süt Kurumu’ndan karkas et fiyatlarına yeni müdahale Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz hafta kuzu eti fiyatları yüzde 25 indirim yapmıştı. Kurum bugünden itibaren küçükbaş hayvancılıkta karkas et alım fiyatlarını artırdı.