Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 6 milyar 668 milyon dolar artarak 61 milyar 101 milyon dolardan 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Ağustos haftasında 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan enflasyon mesajı: Kalıcı bir düşüş amaçlıyoruz Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin salgın döneminden diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ekonomik performans sergilediğini belirten Kavcıoğlu, enflasyonla da ilgili kalıcı bir düşüşün amaçlandığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı: Kalıcı şekilde düşüreceğiz Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye ekonomisinin büyüyen ekonomiler arasında en üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı bir toplantıda dijital para ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Dijital parayla ilgili geri adım yok. Çalışmalarımız çok başarılı ve yoğun bir şekilde ediyor. Sona doğru geliyoruz" dedi.