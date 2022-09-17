Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Avrupa ülkelerinin son zamanlarda Türkiye’ye karşı uyguladığı vize ambargosu iş dünyasını çileden çıkardı. İş adamları yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılmak için gerekli bütün şartları yerine getirmesine rağmen “red” yiyor. Global ve yerel e-Ticaret ve e-İhracat platformu WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, Avrupa ülkelerinin siyasi nedenlerde iş adamlarının vize taleplerini geri çevirdiğini belirterek “100 milyon liralık bir firmanın sahibi İngiltere’ye gitmek istedi. Ancak vize çıkmadı. Bir çok iş adamından bu yönde şikâyetler alıyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri vize konusunda büyük sıkıntı çıkarıyor. Seçime kadar bunu durumun süreceğini düşünüyorum” dedi. Nart, kendisinin de vizezede olduğunu ifade ederek “Ben İngiltere’ye en az 10 defa giriş-çıkış yaptım. Orada eğitim gördüm. Buna rağmen ‘ret cevabı’ verdiler. Ekim ayında Londra’da e-Ticaret zirvesi düzenleyecektik. Biz de zirvesi mart ayında Las Vegas’ta düzenleyeceğiz” diye konuştu.

DÜĞMEYE BASILDI

Batılı ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarında vize randevusu da 10-12 haftaya uzamış durumda. Yaşanan vize aksaklıklarının giderilmesi için Dışişleri Bakanlığı da düğmeye bastı. Başta ABD ve AB ülkeleri nezdinde vize meselesini çözmek için girişimler başlatılırken, önümüzdeki ay Batılı büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığına davet edilerek gerekli uyarıların yapılacağı açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, konuya yönelik şu açıklamaları yaptı: Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dâhil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var. Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar. Olacak iş değil. Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu böyle gitmez.

Türkiye'den Türkmenistan vize muafiyeti kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençler arasında revaçta: Vize sorununa online çözüm Üniversitede istediği bölüme giremeyen adaylar, gözlerini yurt dışı eğitime çevirdi. Ekonomik nedenler, pandemi ve vize problemi gibi konulardan dolayı yurt dışına çıkamayanların tercihi ise online eğitimler.

Vize, pasaport zorunluluğu yok! İşte kimliğinizle gidebileceğiniz 7 ülke Sırbistan, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'ın aralarında bulunduğu Balkan ülkelerine diplomatik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile hem Türk hem de Bosna-Hersek vatandaşlarının, pasaport ve vize olmadan sadece kimlikleri ile seyahat edebileceğini duyurmuştu. Sırbistan'la da benzer bir anlaşama imzalanacağı öğrenilirken, Sırbistan ve Bosna-Hersek'in de katılımi ile sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkelerin sayısı 7'ye ulaşmış oldu.