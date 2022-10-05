Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sanayinin can damarı olan meslek liseleri sadece kalifiye eleman yetiştirmekle kalmıyor ihracat da yapıyor. MÜSİAD Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı’nda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) iş birliğiyle eğitim verdikleri lisede kâğıt havlu üretilerek Fransa’ya ihracat yapıldığını, bunun yanında kâğıt havlu makinesinin de aynı lisede üretildiğini belirtti.

Özer, artık meslek liselerinin yurt dışına ihracatla birlikte TEKNOFEST gibi organizasyonlarda önemli projeler geliştiren okullar hâline geldiğini de ifade etti. Başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeye başladığını Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: Vesayet odakları; imam hatip mezunlarından iş insanı, bürokrat, vali ve kaymakam olmasına tahammül edemiyordu. Onun için akademik olarak başarılı öğrencileri katsayı uygulamasıyla imam hatiplerden uzaklaştırdılar. Aynı şey, meslek liseleri için de oldu. Yükseköğretime gitme umudu olan başarılı öğrenciler, tedricî bir şekilde göçmen kuşlar gibi meslek liselerinden uzaklaştılar. Sonucunda ne oldu? Akademik olarak başarısız öğrenciler homojen bir şekilde kümelenmeye başlayınca meslek liselerinde öğretmenlerin öğrencilerden beklentileri de düşmeye başladı. Eğitim ortamları çok daha dezavantajlı olmaya başladı. Bu, 2012 yılına kadar sürdü. Sektörlerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde 28 Şubat sürecinin tersine çevirdik. Birçok mesleki ve teknik Anadolu lises yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı. KOBİ’ler için şu anda en önemli ihtiyacın “çırak bulmak” olduğunu aktaran MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da bu konuda hayata Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı projeden bahsetti. Kalifiye eleman açığının yol açtığı olumsuzluklara değinen Asmalı “Ekonomik alanda karşımıza çıkan girişimcilik, ekonomik gelişme ve büyüme, kaliteli üretim, uluslararası rekabet gibi sorunların hepsinin temelinde kalifiye ara eleman açığı yatıyor. Türkiye’de mesleki eğitim ile ilgili dile getirilen sorunların çoğu ise mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesiyle çözülebilir. Mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ise genç işsizlik oranını düşürmek açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bunun için mesleki eğitim merkezlerini hem işverenler hem de öğrenciler için cazip kılmamız gerekiyor” diye konuştu.

Meslek liseleri fabrika gibi Meslek liseleri, geçen yıl ilk sekiz aydaki kazancını bu yıl yüzde 243 artırdı. En çok gelir İstanbul’daki okullardan elde edildi.

Bakan Özer'den önemli açıklama: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.