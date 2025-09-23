Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolara geriledi. Böylece cari açık 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 42,9 azalışla 251,3 milyar dolara indi.

2023'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE 

Bu dönemde 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, açığın 259 milyar dolar olduğu yönündeydi.

ABD'de yılın ilk çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 450,2 milyar dolardan 439,8 milyar dolara revize edildi.

GERİLEMEDE DIŞ TİCARET AÇIĞININ AZALMASI ETKİLİ OLDU

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki gerilemede, ABD'nin dış ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.

