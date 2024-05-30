Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı

Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 liraya yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 609 liraya yükseldi.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2024 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 969 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 788 lira oldu.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 24 bin 609 lira olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 79,43

TÜRK-İŞ'in verilerine göre 'mutfak enflasyonu' verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,02 oranında gerçekleşti. Beş aylık değişim oranı yüzde 31,44 oldu.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 83,06 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzde 79,43 olarak gerçekleşti.