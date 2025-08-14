AJet, Ankara'dan Madrid ve Barselona'ya uçuş başlatacak

AJet ekim ayında başkent Ankara'dan Barselona ve Madrid'e direkt seferler başlatacak. Ankara'dan Madrid'e ilk sefer 23 Ekim, Barselona'ya ise 24 Ekim'de yapılacak.

HAFTADA 3-4 GÜN SEFER YAPILACAK

Barselona'ya pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü, Madrid'e ise salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü sefer düzenlenecek.

BİLET FİYATLARI

Ankara'dan iki kente yapılacak seferlerin biletleri 109 dolardan, İspanya'dan Ankara'ya yapılacak seferlerin biletleri ise 99 eurodan başlayan fiyatlarla bugün satışa çıktı.

AJET'TEN BİR İLK

Ankara'dan 22 ülkede 29 noktaya sefer yapan AJet, İspanya'nın zengin kültür mirası ve futbol takımlarıyla öne çıkan Barselona ve Madrid kentlerine Ankara'dan direkt sefer başlatan ilk hava yolu oldu.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'dan iç ve dış hatlarda en fazla noktaya uçan hava yolu olarak, iki yeni rotamızı daha hayata geçiriyoruz. Avrupa'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ağımızla, Ankara'yı dünyaya bağlıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, Ankara'dan daha fazla ülkeye uçmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.