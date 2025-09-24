Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti Milletvekili Çopuroğlu: Önümüzdeki süreçte emekli maaşlarında iyileştirme olacak

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu: Önümüzdeki süreçte emekli maaşlarında iyileştirme olacak

- Güncelleme:
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Milyonların maaşında iyileştirme olacağını belirten Çopuroğlu, "Özellikle yaşlı, çalışma imkanı olmayan birçok insanın tek geçim kaynağı buysa bunu herhangi bir şekilde göz ardı etmek mümkün mü? Şunun da bilinmesini istiyorum; sayın Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde bilgiler iletiliyor. Önümüzdeki süreçte bununla alakalı iyileşmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çopuroğlu; fahiş fiyat, enflasyon ve emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

"ESAS MESELE FAHİŞ FİYAT" 

"Bize en çok sorulan soru enflasyon." diyen Çopuroğlu, "Bu konuyla alakalı Cevdet beyin bir sözü var; 'Enflasyonda 2025 yılı sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz' diyor. Ama burada esas mesele fahiş fiyat. Fiyat algısında bir düzensizlik var. Bu gerçekten insanların bütçesini olumsuz etkileyen bir şey. Temelinde şu var; vatandaşımız cebindeki parayı harcarken ister istemez hak eden bir fiyatı vermek istiyor. Hak etmemiş bir fiyatla karşı karşıya kaldığı zaman seçeneği olması gerekiyor. Vatandaş bunu bir yere şikayet etmek istiyor. Şikayet konusuyla alakalı kimi ilgilendiriyorsa onunla alakalı da bir tespit olması lazım. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde haksız fiyat artışıyla alakalı uygulamanın hayata geçirilmesiyle biraz vesile olduk gibi. Bu konuda vatandaşın fahiş fiyat noktasındaki şikayeti had safhada." dedi.

"VATANDAŞIMIZIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ KONU BU"

Çopuroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ürün üreten kişinin araştırması karşısında fiyatlarla alakalı tuhaf rakamlar çıkıyorsa bence burada denetim mekanizmasını biraz daha artırmamız gerekiyor. Burada vatandaşımızı içine dahil ediyoruz. Vatandaşımızın en çok şikayet ettiği bu. Bununla alakalı notlarımızı alıyoruz, ilgili bakanlıklarla iletişime geçiyoruz, dönüp vatandaşa haber veriyoruz. Haksız fiyat artışıyla alakalı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet beyi ziyaret ettik, ondan rica ettik. Haksız fiyat artışları ile ilgili aplikasyon var, bunu indirebiliyorsunuz veya e-devletten müracaat edebiliyorsunuz. Üzerine çok yüksek kar koyanlar bu işten korkması lazım, işini dürüstçe yapan esnafımıza kimsenin lafı olamaz" dedi.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ" 

Önümüzdeki süreçte emekli maaşlarıyla alakalı iyileşmelerin olacağını sözlerine ekleyen Çopuroğlu, "Özellikle yaşlı, çalışma imkanı olmayan birçok insanın tek geçim kaynağı buysa bunu herhangi bir şekilde göz ardı etmek mümkün mü? Şunun da bilinmesini istiyorum; sayın Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde bilgiler iletiliyor. Önümüzdeki süreçte bununla alakalı iyileşmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu iyileşmelerle alakalı oran nedir, ne değildir önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

