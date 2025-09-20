Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 il başkanı istifa etti! AK Parti'den ilk açıklama geldi

8 il başkanı istifa etti! AK Parti'den ilk açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
8 il başkanı istifa etti! AK Parti&#039;den ilk açıklama geldi
Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti 8 il başkanının istifa etmesinin ardından ilk açıklama geldi. 8 ilde yeni yönetimlerin göreve getirileceği belirtilen açıklamada, "Görev değişimleri aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmanın nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Bu süreç çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır" denildi.

AK Parti'de Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek istifa etti.

8 İLDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

AK Partiden yapılan açıklamada, kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

"ÇALIŞMALARIMIZDAKİ ENERJİ DAHA ÜST NOKTAYA TAŞINACAK"

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

