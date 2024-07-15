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AK Parti'den emekli zammı açıklaması: Rakamı bu akşam Cumhurbaşkanımıza sunacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den emekli zammı açıklaması: Rakamı bu akşam Cumhurbaşkanımıza sunacağız

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek." dedi.

En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalarda sona gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına gelecek zammı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. 

"BU AKŞAM NETLEŞECEK" 

Abdullah Güler, "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz." dedi. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı. 

En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı daha da yukarı taşıyabilir. rıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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