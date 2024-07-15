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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu rakam

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu rakam

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Milyonların heyecanla beklediği açıklama bu hafta yapılacak. Masada 12 bin ve 12 bin 500 TL rakamları bulunurken, ekonomi yönetiminin 12 bin TL'de ısrarcı olduğu konuşuluyor. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

TÜİK'in 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon rakamları sonrası emekliler yüzde 24.73 zammı hak etmiş oldu. Bu orana göre maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyor. Bunun üzerine düğmeye basan hükümet en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı.

BU HAFTA AÇIKLANACAK 

Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmaların bu hafta neticelenmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu haftayı işaret ederek, "Emekli zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız" demişti. 

MASADA 2 SEÇENEK KALDI 

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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