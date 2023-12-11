Akaryakıt fiyatları peş peşe indirimle gerilemişti! Vergi uzmanı açıkladı, büyük zam yolda

11 Aralık 2023 12:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:21

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz hafta brent petrol 2018'den bu yana en uzun haftalık kayıp serisine doğru ilerlerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında üç kez indirim yapıldı. 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş indirime gidilirken, 8 Aralık'ta 88 kuruşluk bir indirim daha uygulandı.

Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı. 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 65 kuruşluk indirime gidildi.

Yeni yılda ÖTV'de otomatik zam olacağına dikkat çeken vergi uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıt fiyatlarına olası bir zamma ilişkin vatandaşları uyardı.

"AKARYAKITA ZAM GELECEK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını öne sürdü. Bingöl paylaşımında şunları söyledi:

"Bu aralar akaryakıtta indirimler konuşuluyor. Fazla değil 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık yüzde 25 otomatik zam yapılacaktır."

11 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL