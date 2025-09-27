Akaryakıt promosyonlarına EPDK ayarı: Kampanya sistemine standart geliyor
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
EPDK, akaryakıt ve LPG promosyonlarında düzenlemeye gitti. Tüketicilere ücretsiz ya da indirimli yakıt seçeneği sunulabilecek. Düzenleme 1 Nisan 2026’da yürürlüğe girecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarındaki promosyon uygulamalarında değişikliğe gitti.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
EPDK'DAN PROMOSYON HAMLESİ
Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.
Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar