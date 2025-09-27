Akaryakıt promosyonlarına EPDK ayarı: Kampanya sistemine standart geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarındaki promosyon uygulamalarında değişikliğe gitti.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK'DAN PROMOSYON HAMLESİ

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.